В России не обнаружили мутации коронавируса, выявленные в Великобритании

В России не выявили мутации коронавируса, найденные в Великобритании. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

— Среди исследованных в Российской Федерации [биологических образцов] при плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании, передает ее слова ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

Попова подчеркнула, что мутация, выявленная в Великобритании, не является чем-то новым и необычным.

Российский Роспотребнадзор запросил у Великобритании образец нового штамма коронавируса. Глава ведомства добавила, что отечественные тест-системы смогут определить мутировавший штамм, а существующие вакцины будут также эффективны.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберет совещание, на котором будет обсуждаться вопрос распространения в Европе нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.



Татьяна Леухина