Эксперт: перед тем как начинать вакцинацию от коронавируса, надо убедить людей в ее пользе

Французский инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю считает, что надо начинать вакцинацию только в том случае, если люди убеждены в ее пользе. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Если первые, кто будут проходить вакцинацию, откажутся от нее, все остальное население тоже ее не примет потом. Поэтому прежде всего, перед тем как начинать вакцинацию, надо убедить людей в ее пользе. Если это сделать не получится, не стоит задействовать весь персонал, который предполагается. Это будет бесполезно», — считает инфекционист.

Недавно Еврокомиссия разрешила использовать на рынке ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Возможное начало вакцинации в ЕС — 27-29 декабря. По результатам опроса кампании Elabe, 49% французов не собираются проходить вакцинацию от коронавируса.

Ранее исследование показало, что 60% казанцев не готовы сделать прививку от коронавируса.