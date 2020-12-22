В Татарстане доля выздоровевших от коронавируса сократилась до 85%

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за прошедшую неделю доля выздоровевших от общего числа заболевших коронавирусом сократилась до 85%. На сегодняшний день в республике выздоровели 10 533 человека. Всего на 22 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 378 случаев COVID-19.

По проценту выздоровевших в Приволжском федеральном округе лидирует Самарская область (92% пациентов), затем идет Ульяновская область (91% вылечившихся), третий показатель, 89%, зафиксирован сразу в трех регионах — в Нижегородской области, в Чувашии и в Марий Эл.

В Кировской области доля выздоровевших остается самой низкой среди регионов ПФО, при этом за неделю она выросла до 71%. В ПФО показатель составил 85%, сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

В ноябре доля вылечившихся от коронавируса татарстанцев составляла 87%.

Татьяна Леухина