ТАСС: каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусом по миру превысило 77,9 млн человек, пишет ТАСС со ссылкой на свои подсчеты, основанные на данных властей, экспертов и СМИ. Население планеты ООН оценивает в 7,795 млрд, то есть доля заразившихся составляет более 1%. В итоге получается, что каждый сотый житель Земли заразился COVID-19.

Самая высокая доля заболевших зафиксирована в странах с относительно малым количеством населения — Андорре (заразились 9,9% населения), Люксембурге (7,3%) и Черногории (7,2%). В США коронавирус выявлен у 5,6% населения, в России — у 1,9%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за прошедшую неделю доля выздоровевших от общего числа заболевших коронавирусом сократилась до 85%. На 22 декабря в республике выздоровели 10 533 человека. Всего в Татарстане зарегистрировано 12 378 случаев COVID-19.