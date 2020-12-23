Почти треть россиян считают, что в 2021 году российская экономика восстановится после «коронакризиса»

26% россиян считают, что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться после «коронакризиса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой результаты опроса банка «Открытие».

Уверены, что экономическая обстановка не улучшится в новом году 24% опрошенных граждан. Еще 42% уверены, что на фоне пандемии коронавируса в 2021 году количество экономических проблем увеличится.

17% россиян считают, что в следующем году их ждет рост доходов, однако больше половины опрошенных уверены, что они будут снижаться.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что 17 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции рассказал о перспективах выхода отечественной экономики из «коронакризиса». По его словам, выход из кризиса будет зависеть от того, как страна будет справляться с распространением коронавируса, в частности, от массовой вакцинации.



Татьяна Демина