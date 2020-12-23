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Почти треть россиян считают, что в 2021 году российская экономика восстановится после «коронакризиса»

09:28, 23.12.2020 1
Почти треть россиян считают, что в 2021 году российская экономика восстановится после «коронакризиса»
Фото: realnoevremya.ru

26% россиян считают, что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться после «коронакризиса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой результаты опроса банка «Открытие».

Уверены, что экономическая обстановка не улучшится в новом году 24% опрошенных граждан. Еще 42% уверены, что на фоне пандемии коронавируса в 2021 году количество экономических проблем увеличится.

17% россиян считают, что в следующем году их ждет рост доходов, однако больше половины опрошенных уверены, что они будут снижаться.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что 17 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции рассказал о перспективах выхода отечественной экономики из «коронакризиса». По его словам, выход из кризиса будет зависеть от того, как страна будет справляться с распространением коронавируса, в частности, от массовой вакцинации.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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