Авдонина рассказала, можно ли приглашать людей на празднование Нового года

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала, можно ли приглашать людей на празднование Нового года домой. По ее словам, желательно минимизировать контакты лиц старше 65 лет.

«Если посетить, поздравить — это краткосрочный визит с мерами профилактики. Если долгое время родственники не общались между собой, то лучше не экспериментировать и не собираться на новый год. Если семья проживает в одной квартире или в одном доме — понятно, что это будет семейный праздник», — отметила Авдонина.

По ее словам, если празднование подразумевает выезд за город, то встреча нового года на свежем воздухе будет более безопасной.