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Авдонина рассказала, можно ли приглашать людей на празднование Нового года

10:15, 23.12.2020
Авдонина рассказала, можно ли приглашать людей на празднование Нового года
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала, можно ли приглашать людей на празднование Нового года домой. По ее словам, желательно минимизировать контакты лиц старше 65 лет.

«Если посетить, поздравить — это краткосрочный визит с мерами профилактики. Если долгое время родственники не общались между собой, то лучше не экспериментировать и не собираться на новый год. Если семья проживает в одной квартире или в одном доме — понятно, что это будет семейный праздник», — отметила Авдонина.

По ее словам, если празднование подразумевает выезд за город, то встреча нового года на свежем воздухе будет более безопасной.

Общество Татарстан
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