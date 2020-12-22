Правительство поручило найти способ повысить точность данных о смертности

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести эксперимент по выработке подходов по повышению точности данных по смертности населения, содержащихся в государственных информационных ресурсах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Эксперимент начался 15 декабря 2020 года и продлится до 31 декабря 2021 года. Он проводится для выработки эффективного механизма взаимодействия властей и медорганизаций по сбору данных о смертности населения. В эксперименте участвуют Минздрав, Минюст, Минцифры, ФНС, Росстат и другие.

Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует скорректировать целевые показатели смертности. СМИ также писали, что смертность в России достигла максимума за десять лет.

Напомним, Башкирия возглавила рейтинг регионов по возможным манипуляциям со статистикой смертей от COVID-19.