Главное о коронавирусе на 15 декабря: первая прививка в США, «новогодний локдаун» в Калининградской области

Очереди на тесты в аэропорту

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 96 новых случаев коронавируса, все контактные. 17 человек госпитализированы, 79 лечатся дома. Всего на 14 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 693 случая COVID-19.



Выздоровел за весь период 10 251 человек, в том числе 92 за минувшие сутки. Умерли за весь период 164 человека.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушения антиковидных мер на концерте певца Элвина Грея в Казани. Специалисты ведомства составили протоколы об административном правонарушении в отношении музыкального лейбла артиста и концертного зала.

Глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин сообщил, что в Татарстане среди учителей есть желающие привиться от коронавируса. Он подчеркнул, что учителей никто не заставляет делать прививку от инфекции.

Очевидцы засняли очереди на сдачу теста на COVID-19 в казанском аэропорту. Фото опубликовано в соцсетях. На нем видно большое скопление людей. Многие стоят в очереди без средств индивидуальной защиты.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в ходе совещания раскритиковал руководителей техникумов и колледжей за несоблюдение студентами и преподавателями профилактических мер. В «красной зоне» оказались нижнекамские музыкальный и педагогический колледжи, а также индустриальный техникум.



Около 11 тысяч татарстанцев получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом. Среди них не только заболевшие COVID-19, но и те, у кого есть признаки ОРВИ, коронавируса и вирусной пневмонии.

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин объяснил продолжение очного обучения в школах Татарстана невысокой заболеваемостью среди учеников.

Самая упоминаемая пандемия

За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 813 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 707 945 человек, а выздоровевших — до 2 149 610 человек.



Зафиксировано 577 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 47 813 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 83,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 336 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 572,2 тыс. человек.



В Калининградской области в связи с эпидемиологической ситуацией с 28 декабря по 17 января закрываются торговые центры, школы, музеи, спортивные залы и предприятия индустрии красоты. Фактически, регион первым в России ввел дополнительные ограничительные меры на Новый год.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что большая часть россиян получит вакцину от коронавируса в 2021 году.

Эффективность вакцины «Спутник V» от COVID-19 составила 91,4% на заключительном этапе исследований, против тяжелых случаев коронавируса — 100%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают вариант с жесткими ограничениями в России во время новогодних праздников.

Препарат «Спутник V» для масштабной вакцинации доставили во все регионы России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

42% россиян рассматривают возможность в ближайшее время вакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник V». При этом отечественную вакцину от коронавируса рассматривают лишь 51% опрошенных.

Правительство РФ сократило предельный размер антикризисных субсидий для авиакомпаний с 23,4 млрд рублей до 20,95 млрд рублей, сказано в постановлении правительства о частичной компенсации авиакомпаниям снижения пассажиропотока на фоне пандемии, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Иммунитет у Санта-Клауса



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 72 850 994 человека, 1 621 159 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (16 519 616). На второй строчке — Индия (9 906 165), на третьей — Бразилия (6 927 145). Россия на четвертом месте (2 656 601, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 433 859).



Больше всего смертей зафиксировано в США (300 479). За ними следуют Бразилия (181 835), Индия (143 709), Мексика (114 298) и Италия (65 011).



В Великобритании обнаружена новая разновидность коронавируса, которая распространяется быстрее. Новым штаммом заражены уже более тысячи человек в 60 районах, преимущественно на юге Англии.

Президент США Дональд Трамп объявил, что в стране сделана первая прививка от коронавируса. Препарат от фармкомпании Pfizer получила медсестра из больницы в Куинсе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с вечера 31 декабря до раннего утра 4 января в Турции будет действовать комендантский час в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Сумма контракта и объем партии вакцины неизвестны. При этом отмечается, что выборочно «Спутник V» начали вводить представителям Трудовой партии Кореи.

Американский режиссер Оливер Стоун сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной.

Германия вводит с 16 декабря самый жесткий локдаун за всю историю страны из-за высокой степени серьезности ситуации с коронавирусом.

Министерство сельского хозяйства США подтвердило первый случай заражения коронавирусом дикого животного, инфекция была обнаружена у норки в штате Юта.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусу и сможет доставить подарки детям по всему миру. Она подчеркнула, что многие мировые лидеры сообщили ВОЗ, что специально ослабили ограничительные меры для того, чтобы «Санта-Клаус мог пересекать воздушные границы и доставлять подарки детям».

По результатам исследования, проведенного в апреле в Страсбурге, выяснилось, что порядка 65% людей, тяжело болевших коронавирусом, имели острую спутанность сознания — синдром делирия. Ученые опасаются, что это спровоцирует рост заболеваемости деменцией по всему миру.

Маргарита Головатенко