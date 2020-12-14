Мэр Нижнекамска раскритиковал руководителей колледжей за несоблюдение антиковидных мер

Фото: Альберт Муклоков

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в ходе совещания раскритиковал руководителей техникумов и колледжей за несоблюдение студентами и преподавателями профилактических мер. В «красной зоне» оказались нижнекамские музыкальный и педагогический колледжи, а также индустриальный техникум, сообщил мэр.

«Мне не совсем понятна позиция руководителей наших учреждений, когда в соответствии с должностью, которую вы занимаете, вы не организовываете работу по соблюдению профилактических мер. Ведь вы в ответе за свои коллективы и студентов», — сказал он.



Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина огласила результаты проверок вузов. Среди нарушений специалисты ведомства выявили отсутствие антисептиков и разметки для соблюдения социальной дистанции, несвоевременное проведение обработки поверхностей. Особенно Авдонина выделила несоблюдение масочного режима — по ее словам, студенты хоть и надевают средства защиты, но носят их на подбородке: «Когда видели, что заходят проверяющие, то маску натягивали».