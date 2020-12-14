Эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса составила более 90%

Эффективность вакцины «Спутник V» от COVID-19 составила 91,4% на заключительном этапе исследований, против тяжелых случаев коронавируса — 100%. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

«Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», — отметили в РФПИ.

Сегодня стало известно, что во все регионы России доставили «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса.