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Эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса составила более 90%

16:38, 14.12.2020
Эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса составила более 90%
Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Эффективность вакцины «Спутник V» от COVID-19 составила 91,4% на заключительном этапе исследований, против тяжелых случаев коронавируса — 100%. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

«Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», — отметили в РФПИ.

Сегодня стало известно, что во все регионы России доставили «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса.

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