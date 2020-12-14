Менее 50% россиян рассматривают возможность сделать прививку от коронавируса

42% россиян рассматривают возможность в ближайшее время вакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Еще столько же уверены, что массовая вакцинация сможет остановить распространение COVID-19.

При этом отечественную вакцину от коронавируса рассматривают лишь 51% опрошенных россиян, сообщает Фонд общественного мнения (ФОМ). 18% граждан предпочли бы сделать прививку, произведенную в Германии, 9% — в США.

скриншот fom.ru

В целом место производства вакцины важно для 53% опрошенных, 16% не придают этому особого значения.

Бояться заболеть коронавирусом 61% опрошенных россиян.

Напомним, что на прошлой неделе в Татарстан поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В республику прибыла 1 тыс. доз препарата.



Татьяна Демина