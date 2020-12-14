Лейбл Элвина Грея оштрафуют за нарушения «антиковидных» мер на концерте в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушения антиковидных мер на концерте певца Элвина Грея в Казани. Специалисты ведомства составили протоколы об административном правонарушении в отношении музыкального лейбла артиста и концертного зала.

Мероприятие прошло 9 декабря. При проведении концерта исполнителя Элвина Грея (Радика Юльякшина) в КРК «Пирамида» не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавируса. Зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию. Пришедшие на концерт сидели не на зрительских местах.

14 декабря материалы в отношении организатора концерта были направлены в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.



В конце ноября Элвин Грей анонсировал график концертов в Татарстане. Певец дал три концерта в Казани, два в Набережных Челнах и по одному в Зеленодольске, Нижнекамске и Альметьевске.



Татьяна Леухина