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11 тысяч татарстанцев получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом

10:56, 14.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
11 тысяч татарстанцев получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом
Фото: Маргарита Головатенко

На сегодня около 11 тысяч жителей получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом. Среди них не только заболевшие COVID-19, но и те, у кого есть признаки ОРВИ, коронавируса и вирусной пневмонии.

По словам заместителя министра здравоохранения Татарстана Фариды Яркаевой, эта цифра не коррелирует с количеством заболевших, поскольку это «совершенно иные критерии подхода».

Ранее ТНВ сообщил, что в Татарстане часть заболевших коронавирусом оставили без бесплатных лекарств. В Минздраве РТ отмечают, что единой схемы по их выдаче нет.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:35
    Показуха! Уже три недели всё несут и несут мне лекарства!
    На кого это рассчитано? такое введение в заблуждение.
    Никому мы не нужны! Только статистику им портим!
    Надейтесь только на себя, семью и друзей!
    Берегите себя!
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