11 тысяч татарстанцев получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом

Фото: Маргарита Головатенко

На сегодня около 11 тысяч жителей получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом. Среди них не только заболевшие COVID-19, но и те, у кого есть признаки ОРВИ, коронавируса и вирусной пневмонии.

По словам заместителя министра здравоохранения Татарстана Фариды Яркаевой, эта цифра не коррелирует с количеством заболевших, поскольку это «совершенно иные критерии подхода».

Ранее ТНВ сообщил, что в Татарстане часть заболевших коронавирусом оставили без бесплатных лекарств. В Минздраве РТ отмечают, что единой схемы по их выдаче нет.