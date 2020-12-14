11 тысяч татарстанцев получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом
На сегодня около 11 тысяч жителей получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом. Среди них не только заболевшие COVID-19, но и те, у кого есть признаки ОРВИ, коронавируса и вирусной пневмонии.
По словам заместителя министра здравоохранения Татарстана Фариды Яркаевой, эта цифра не коррелирует с количеством заболевших, поскольку это «совершенно иные критерии подхода».
Ранее ТНВ сообщил, что в Татарстане часть заболевших коронавирусом оставили без бесплатных лекарств. В Минздраве РТ отмечают, что единой схемы по их выдаче нет.ОбществоМедицина Татарстан
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На кого это рассчитано? такое введение в заблуждение.
Никому мы не нужны! Только статистику им портим!
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