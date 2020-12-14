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Трамп похвастался первой сделанной в США прививкой от COVID-19

18:49, 14.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Трамп похвастался первой сделанной в США прививкой от COVID-19
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп объявил, что в стране сделана первая прививка от коронавируса. Препарат от фармкомпании Pfizer получила медсестра из больницы в Куинсе.

«Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!» — написал в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе вакцина от Pfizer и BioNTech получила одобрение. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после второй дозы, одному человеку требуется введение двух доз препарата.

ОбществоМедицина
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