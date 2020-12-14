Трамп похвастался первой сделанной в США прививкой от COVID-19
Президент США Дональд Трамп объявил, что в стране сделана первая прививка от коронавируса. Препарат от фармкомпании Pfizer получила медсестра из больницы в Куинсе.
«Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!» — написал в Twitter.
First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020
Напомним, на прошлой неделе вакцина от Pfizer и BioNTech получила одобрение. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после второй дозы, одному человеку требуется введение двух доз препарата.ОбществоМедицина
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