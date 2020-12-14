Гинцбург рассказал, когда большая часть россиян получит вакцину от коронавируса

Большая часть россиян получит вакцину от коронавируса в 2021 году. Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Данные третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» свидетельствуют о ее высокой эффективности и безопасности для здоровья.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — приводит RT текст заявления РФПИ.

Сегодня РФПИ объявило об эффективности вакцины «Спутник V» от COVID-19 на 91,4% на заключительном этапе исследований. Против тяжелых форм коронавируса вакцина эффективна на 100%.



Татьяна Леухина