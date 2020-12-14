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Гинцбург рассказал, когда большая часть россиян получит вакцину от коронавируса

18:35, 14.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург рассказал, когда большая часть россиян получит вакцину от коронавируса
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Большая часть россиян получит вакцину от коронавируса в 2021 году. Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Данные третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» свидетельствуют о ее высокой эффективности и безопасности для здоровья.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — приводит RT текст заявления РФПИ.

Сегодня РФПИ объявило об эффективности вакцины «Спутник V» от COVID-19 на 91,4% на заключительном этапе исследований. Против тяжелых форм коронавируса вакцина эффективна на 100%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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