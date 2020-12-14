Гинцбург рассказал, когда большая часть россиян получит вакцину от коронавируса
Большая часть россиян получит вакцину от коронавируса в 2021 году. Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Данные третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» свидетельствуют о ее высокой эффективности и безопасности для здоровья.
«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — приводит RT текст заявления РФПИ.
Сегодня РФПИ объявило об эффективности вакцины «Спутник V» от COVID-19 на 91,4% на заключительном этапе исследований. Против тяжелых форм коронавируса вакцина эффективна на 100%.
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