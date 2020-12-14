Власти не собираются вводить жесткие ограничения в новогодние праздники

Фото: Максим Платонов (архив)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают варианта с жесткими ограничениями в России во время новогодних праздников.

По его словам, ужесточение мер, как на Западе, не актуально для России, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в СМИ появлялись подобные предположения. Эти материалы выходят на фоне сообщений о кардинальных мерах, которые принимают некоторые европейские государства.

Например, Великобритания, где власти даже предписали, сколько человек максимально может собраться на празднование Рождества в одном доме. Также о максимально жестком локдауне объявили в Германии. Карантин во время праздников вводится и в Австрии.