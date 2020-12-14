В Татарстане среди учителей есть желающие привиться от COVID-19

В Татарстане среди учителей есть желающие привиться от коронавируса. Об этом рассказал глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

Детей от коронавируса вакцинировать не будут. Хадиуллин подчеркнул, что учителей никто не заставляет делать прививку от инфекции.

— Есть желающие пройти вакцинацию, но им нельзя из-за сопутствующих заболеваний, — объяснил он.

Фото: mos.ru

Глава Минобрнауки РТ признался, что планирует сделать прививку от коронавируса, если врачи не выявят никаких противопоказаний.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург спрогнозировал, когда большая часть россиян получит прививку от коронавируса.



Татьяна Леухина