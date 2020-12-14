Главное за выходные: удаление 20-летней опухоли мозга в казанской РКБ, критика правительства из-за роста цен
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 14 декабря:
- Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Он обратил внимание на падение доходов населения и рост безработицы.
- 12 декабря в 16.15 на 16 км дороги Верхнее Алькеево — Верхнее Колчурино в результате ДТП скончалась женщина 1956 года рождения. Она в темное время суток шла по середине проезжей части, не имея при себе предметов со световозвращающими элементами.
- В субботу, 12 декабря, в 11.30 на 813-м км автодороги М-7 «Волга» Москва — Уфа произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход 1956 года рождения.
- Врачи РКБ Татарстана удалили доброкачественную опухоль мозга мужчине, который жил с ней 20 лет. С годами нарост становился все больше. Однако он его не беспокоил, и пациент не думал обращаться за медицинской помощью. А минувшей осенью у 78-летнего мужчины начали неметь руки и ноги. Дочь отвела его в отделение нейрохирургии РКБ Татарстана, где медики сообщили, что его 20-летняя шишка уже вросла на 12 сантиметров в глубину, давит на мозг и ее нужно убирать. Операция шла около трех часов и прошла успешно. Опухоль оказалась доброкачественной, от нее не осталось и следа.
- В Казани произошел пожар на балконе 4-го этажа в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Химиков. 10 человек эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет.
- В Казани в СНТ «Нокса-2» произошел пожар в 2-этажном частном доме. В результате хозяина дома госпитализировали в 7-ю городскую больницу с подозрением на отравление продуктами горения.
- Минобороны России сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе по всей линии соприкосновения. За сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись более 38,3 тыс. человек.
- На 77-м году жизни умер российский актер, «голос Кремля», диктор Евгений Хорошевцев.
- Умер народный артист России, актер театра и кино Валентин Гафт. Он скончался на 86-м году жизни.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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