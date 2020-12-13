В Татарстане сбили шедшую по середине трассы женщину

12 декабря в 16.15 на 16 км дороги Верхнее Алькеево — Верхнее Колчурино в результате ДТП скончалась женщина 1956 года рождения. Она в темное время суток шла по середине проезжей части, не имея при себе предметов со световозвращающими элементами, сообщает МВД по Татарстану.



Водитель автомобиля Hyundai 1993 года рождения двигался со стороны села Чувашское Бурнаево в направлении села Верхнее Колчурино. В нарушение ПДД он не выбрал безопасную скорость и наехал на пешехода. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Напомним, МВД Татарстана сообщило подробности ДТП с погибшим пешеходом на трассе М-7.

Маргарита Головатенко