МВД Татарстана сообщило подробности ДТП с погибшим пешеходом на трассе М-7

Фото: МВД по РТ

В субботу, 12 декабря, в 11.30 на 813 км автодороги Москва — Уфа М-7 «Волга» произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход 1956 года рождения. Об этом сообщает МВД по Татарстану.



Водитель автомобиля «Даф» с полуприцепом 903301 ехал со стороны Москвы в направлении Уфы. Он не выбрал безопасную скорость и не уступил дорогу пешеходу, перебегавшему ее справа налево. Водитель наехал на пешехода, а затем совершил касательное столкновение с автомобилем «Рено» Меган, двигавшимся по крайней левой полосе в попутном направлении с автомобилем «Даф».

Фото: МВД по РТ

Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Казани на трассе сбили перебегавшего дорогу пешехода.

Маргарита Головатенко