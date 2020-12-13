Минобороны России сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

В Нагорном Карабахе вновь соблюдается режим прекращения огня. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. За сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись более 38,3 тыс. человек, передает ТАСС.



Вчера в Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. Ведомство заявило, что Азербайджан возобновил наступление на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.



Татьяна Леухина