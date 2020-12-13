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Минобороны России сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

17:50, 13.12.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе вновь соблюдается режим прекращения огня. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. За сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись более 38,3 тыс. человек, передает ТАСС.

Вчера в Министерстве обороны Армении сообщили о возобновлении боевых действий в Карабахе. Ведомство заявило, что Азербайджан возобновил наступление на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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