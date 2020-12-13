Врачи РКБ спасли жизнь татарстанца, жившего с опухолью мозга 20 лет

Врачи РКБ Татарстана удалили доброкачественную опухоль мозга мужчине, который жил с ней 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в Instagram.

С небольшой шишкой на голове 60-летний мужчина обратился к врачу. Медик заявил, что это жировик, и посоветовал вырезать его. «Что делал с ним хирург, Николай Семенович вспомнить сейчас не может, но боль была, по его словам, «адская», а ощущения такие, будто бы эту шишку выкручивают клешнями», — говорится в сообщении.

С годами нарост становился все больше. Однако он его не беспокоил, и пациент не думал обращаться за медицинской помощью. А минувшей осенью у 78-летнего мужчины начали неметь руки и ноги. Дочь отвела его в отделение нейрохирургии РКБ Татарстана, где медики сообщили, что его 20-летняя шишка уже вросла на 12 сантиметров в глубину, давит на мозг и ее нужно убирать.

Операция шла около трех часов и прошла успешно. Опухоль оказалась доброкачественной, от нее не осталось и следа.



Ранее специалисты РКБ Татарстана вместе с Университетской клиникой КФУ спасли жизнь жительнице Казани, которой несколько лет не могли поставить точный диагноз. Она поступила в РКБ в начале ноября с симптомами воспаления желчного пузыря из-за камней.



Татьяна Леухина