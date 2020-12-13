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Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты

13:21, 13.12.2020 2
Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Он обратил внимание на падение доходов населения и рост безработицы.

«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — цитирует президента «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Ранее Путин уже обращал внимание на рост цен на базовые продукты питания. По его словам, это не связано с пандемией коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:37
    Всё очень подорожало ужас какой то
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  • Анонимно 14:21
    По моему мнению! публичная порка Путина руководство правительства России это дешёвая показуха. Складывается впечатление, что он не руководит страной, и о повышении цен не в курсе был. Тогда какой ты глава государства, что такие жизневажные и острые вопросы для населения страны зарее не знал и контролировал.
    Более того, Путин до настоящего времени не отреагировал не менее важную проблему для населения страны, как резкое повышение цен на коммунальные услуги, которые зашкаливают.
    Или Путин отреагирует, и устроит такую же публичную порку перед выборами госдуму в 2021 году, что бы получить высокий рейтинг и доверенные население?. Реально он выглядит глупо и тупо.
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