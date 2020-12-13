Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты
Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Он обратил внимание на падение доходов населения и рост безработицы.
«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — цитирует президента «РИА Новости».
Ранее Путин уже обращал внимание на рост цен на базовые продукты питания. По его словам, это не связано с пандемией коронавируса.
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Более того, Путин до настоящего времени не отреагировал не менее важную проблему для населения страны, как резкое повышение цен на коммунальные услуги, которые зашкаливают.
Или Путин отреагирует, и устроит такую же публичную порку перед выборами госдуму в 2021 году, что бы получить высокий рейтинг и доверенные население?. Реально он выглядит глупо и тупо.