Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Он обратил внимание на падение доходов населения и рост безработицы.

«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — цитирует президента «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Ранее Путин уже обращал внимание на рост цен на базовые продукты питания. По его словам, это не связано с пандемией коронавируса.

Маргарита Головатенко