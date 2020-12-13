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В Казани госпитализировали мужчину после пожара в частном доме

18:23, 13.12.2020
В Казани госпитализировали мужчину после пожара в частном доме
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани в СНТ «Нокса-2" произошел пожар в 2-этажном частном доме. В результате хозяина дома госпитализировали в 7-ую городкую больницу с подозрением на отравление продуктами горения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы сегодня в 16:19. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение мансардного этажа частного дома. Спасатели локализовали пожар на площади 60 кв.м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Казани произошел пожар на балконе 4-го этажа в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Химиков. 10 человек эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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