В Казани десять человек спаслись во время пожара на балконе пятиэтажки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани произошел пожар на балконе 4 этажа в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Химиков. 10 человек эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 13.49. Самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе и хозяин квартиры. Площадь пожара составила 5 кв.метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Открытое горение было ликвидировано в 14.00. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее в Казани на улице Белинского в Авиастроительном районе в результате пожара в старом доме сразу 15 семей остались без жилья.



Татьяна Леухина