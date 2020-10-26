Главное за выходные: протесты в Белоруссии, новое перемирие в Карабахе, легализация марихуаны на Украине
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 26 октября:
- 25 октября в центре Минска началась акция протеста оппозиции. К протестам в столице Белоруссии присоединялись люди из разных городов республики.
Покажите это видео всем своим друзьям. Невероятное количество людей на марше в Минске. pic.twitter.com/36M4Vo5N3e— РБ головного мозга (@belamova) October 25, 2020
- По итогам марша в честь народного ультиматума экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем telegram-канале объявила в республике общенациональную забастовку. Она началась с сегодняшнего дня, 26 октября.
- Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемири по итогам встречи с замсекретаря США Стивеном Биганом.
- Большинство граждан Украины поддержали легализацию марихуаны: по предварительным данным, 70% респондентов поддержали идею снятия запрета на использование каннабиса в медицинских целях.
- Следком РФ сообщил, что убийство депутата Александра Петрова в Ленобласти было заказным. Неизвестный 24 октября выстрелил из огнестрельного оружия в грудь 61-летнего депутата, который находился на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил погранпункты, через которые можно будет пересекать границу по электронной визе. Среди городов указана Казань — она важна как один из ключевых международных аэропортов. В списке указаны также международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге и других городах.
- Пенсионерка из Набережных Челнов пожертвовала 200 тысяч на строительство мечети «Джамиг». В фонде финансовой помощи публично поблагодарили челнинку за оказание финансовой поддержки.
- Проверка прокуратуры показала, что казанские полицейские необоснованно отказали в расследовании дела о собаке, покусавшей ребенка в Советском районе. Материалы возвращены в отдел полиции №12 «Гвардейский» для проведения дополнительной проверки.
- В Казани пенсионерку не пускают в собственную квартиру: в подъезде дома №2 на улице Пржевальского бабушка спит на бетонном полу. В квартиру, собственником которой она является, ее не пускает сын.
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