Казань вошла в список городов, которые принимают туристов с электронной визой

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу по такой визе. Среди городов указана и Казань, которая важна как один из ключевых международных аэропортов.

Также в списке международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге и других городах, следует из сообщения пресс-службы правительства.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Но воспользоваться электронной визой можно будет не только в аэропорту. В списке есть автомобильные пункты пропуска, железнодорожные и даже один пеший.

Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.