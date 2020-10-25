Казань вошла в список городов, которые принимают туристов с электронной визой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу по такой визе. Среди городов указана и Казань, которая важна как один из ключевых международных аэропортов.
Также в списке международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге и других городах, следует из сообщения пресс-службы правительства.
Но воспользоваться электронной визой можно будет не только в аэропорту. В списке есть автомобильные пункты пропуска, железнодорожные и даже один пеший.
Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.БизнесТранспортОбществоВласть Татарстан
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