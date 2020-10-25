Акция протеста оппозиции началась в центре Минска

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Участники несанкционированного протестного марша в Минске уже дошли до стелы «Минск — город-герой». Они продолжают шествие, сообщает «РИА Новости».

Демонстранты из различных частей столицы продолжают присоединяться к толпе. Сейчас одна часть из них двигается от площади Победы, другая часть следует по улице Янки Купалы в сторону Немиги.

Попыток задержания со стороны силовиков на этом участке проведения акции не предпринималось. Из установленных около Дворца спорта громкоговорителей звучат предупреждения о незаконности мероприятия и о возможности применения спецсредств силовиками.

Силовики контролируют ряд центральных улиц, где оппозиция изначально хотела провести акцию. Около площади Свободы стоят кордоны бойцов ОМОН и внутренних войск Республики, здесь же — заградительные машины и водометы.

Сообщается и о сбоях мобильного интернета.

Напомним, «Реальное время» сообщало, что белорусские силовики вновь начали готовиться к массовым протестам.