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Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

06:10, 26.10.2020
Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии
Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе по итогам встречи с замсекретаря США Стивеном Биганом.

В заявлении сказано, что США способствовали введению переговоров между сторонами конфликта. Об этом сообщают RT со ссылкой на госдеп США.

Режим прекращения огня вступит в силу сегодня, 26 октября.

realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом в Нагорном Карабахе, назвав его «легким случаем».

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