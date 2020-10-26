Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

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Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе по итогам встречи с замсекретаря США Стивеном Биганом.



В заявлении сказано, что США способствовали введению переговоров между сторонами конфликта. Об этом сообщают RT со ссылкой на госдеп США.

Режим прекращения огня вступит в силу сегодня, 26 октября.

realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом в Нагорном Карабахе, назвав его «легким случаем».

