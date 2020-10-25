Протестные марши в Белоруссии: люди из разных городов выходят на протесты — видео

На марше в столице Белоруссии собралось много людей. Сообщается, что на Стеле собралось более 100 тысяч человек.

В Бресте колонна протестующих двигалась по Советской улице, скандируя лозунги и хлопая в ладоши.

В видео из Гродно силовики жестоко разгоняют протестующих, в видео слышны крики о помощи. ОМОН расталкивает женщин.

Шествие колоны началось и в Гомеле. Силовики не дают людям собираться даже малыми группами.

«Реальное время» сообщало, что акция протеста оппозиции началась в центре Минска.