СК РФ: убийство депутата Александра Петрова в Ленобласти было заказным

Убийство депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова было заказным. Об этом сообщает Следком РФ.



По данным следствия, неизвестный 24 октября выстрелил из огнестрельного оружия в грудь 61-летнего депутата, который находился на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается круг общения потерпевшего выясняются обстоятельства, которые будут иметь значения для расследования. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.

Александр Петров был депутатом Совета депутатов города Выборга. Еще он был отцом первого российского пилота «Формулы-1" Виталия Петрова.

Ранее сообщалось о его смерти в Выборгском районе Ленинградской области.