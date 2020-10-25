Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии, она начнется с завтрашнего дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила в республике общенациональную забастовку, она начинается с завтрашнего дня, 26 октября. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.



«Белорусы сегодня показали режиму, что мирный протест — это постоянная созидательная сила. Мы готовы давать слово и отвечать за него. Белорусы заявили народный ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима», — говорится в посте.

В своем обращении к гражданам республики политик заявила, что нынешний режим «теряет власть», поскольку «насилие — единственное, на что он способен».



Напомним, акция протеста оппозиции началась в центре Минска. На марш выходили люди из разных городов республики.