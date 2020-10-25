Пенсионерка из Челнов пожертвовала 200 тысяч на строительство мечети
Пенсионерка из Набережных Челнов пожертвовала 200 тысяч на строительство мечети «Джамиг», сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на «Татар-информ».
В фонде финансовой помощи публично поблагодарили челнинку за оказание финансовой поддержки. Глава фонда Уел Хусаинов отметил, что пожертвования от людей приходят часто — обычно это 50, 100 рублей. Крупные суммы, как правило, жертвуют крупные компании или бизнесмены.
Глава фонда отметил, что строители возводят мечеть бесплатно и это тоже вклад: «Мы очень рады, что в последнее время желающих помочь возведению «Джамига» становится больше».
Ранее сообщалось, что мэр Челнов пожертвует 1 млн рублей на строительство мечети «Джамиг».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым