В Казани пенсионерку не пускают в собственную квартиру

В Казани пожилая женщина в течение пяти лет живет под дверью своей квартиры в подъезде дома №2 на улице Пржевальского. Сюжет об этом вышел на YouTube канале «Татарстанда»

Бабушка спит на бетонном полу в подъезде. В квартиру, собственником которой она является, ее не пускает сын. Корреспондент и участковый стучали в дверь квартиры, но им так и не открыли.

Участковый Адель Хамидуллин объяснил, что в таком случае необходимо подать в суд: он принимает решение о вселении ее в квартиру, судебные приставы приезжают, и, если им не открывают, спиливают дверь.

Корреспондент обратился к подписчикам канала с просьбой откликнуться юристов, чтобы помочь.

Ранее сообщалось о проверке прокуратурой после публикации в СМИ информации о том, что мужчина выгнал на улицу супругу с детьми, один из которых инвалид.

