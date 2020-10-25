Прокуратура Татарстана: в МВД незаконно отказались возбуждать дело после нападения собаки на школьницу

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Проверка прокуратуры показала, что казанские полицейские необоснованно отказали в расследовании дела о собаке, покусавшей ребенка в Советском районе.

«Материалы возвращены в отдел полиции №12 «Гвардейский» для проведения дополнительной проверки, в том числе опроса владелицы собаки и судебно-медицинского освидетельствования девочки по документам из лечебного учреждения, свидетельствующим об обнаружении у ребенка укушенной раны левой лопатки», — передает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, о проведении проверки в прокуратуре объявили на этой неделе.

В МВД попытались объясниться: они не смогли оценить степень повреждений у ребенка.