Главное о коронавирусе на 21 октября: высокая смертность в России, рост числа вызовов священников в Москве

Фото: Ринат Назметдинов

Ощущения после прививки



За последние сутки в Татарстане подтвердились 44 новых случая коронавируса, из них два — завозных, 42 — контактных. Девять человек госпитализированы, 35 лечатся дома.



Всего на 21 октября в Татарстане зарегистрировано 7 943 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 6 803 человека, в том числе 47 за минувшие сутки. Умерли 103 человека.



В Татарстане подтвердились еще две смерти от COVID-19: скончались мужчины 1943 и 1955 годов рождения. У обоих была внебольничная двусторонняя пневмония.

За две недели из инфекционного отделения горбольницы № 5 Набережных Челнов выписали 173 пациентов с коронавирусом. За это время медики провели 1 412 компьютерных томографий, около 800 лабораторных исследований.

Число смертей от коронавирусной инфекции по округам Татарстана распределилось следующим образом: Центральный — 49, Северо-Восточный — 34, Юго-Восточный — 10, Нижнекамский — 5, Закамский — 5. К Центральному округу региональный Минздрав относит в первую очередь Казань и близлежащие населенные пункты, к Северо-Восточному — Набережные Челны. Юго-Восточный — Альметьевск, Нижнекамский — Нижнекамск, Закамский — Чистополь.

Фото Ильи Репина

В Казани в общественном транспорте выявили 35 нарушителей масочного режима. Из них 34 надели маску после замечания. Одного пассажира проверяющие высадили из салона. Всего было проверено 358 автобусов, трамваев и троллейбусов.

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов поделился ощущениями после прививки от коронавируса. Политик сообщил в своем Instagram, что спустя три недели не ощутил ни одного негативного симптома.

Татарстан по-прежнему остается в числе субъектов с наименьшим темпом прироста заболеваемости коронавирусом. Республика заняла третье место с показателем 0,5%.

Карантина нет в планах

За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 952 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 447 335 человек, а выздоровевших — до 1 085 608 человек.



Зафиксировано 317 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 24 952 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 55,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 496 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321,4 тыс. человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ об «антиковидных» мерах в республике. В частности, он отменил почти все массовые мероприятия, на которых собираются более 50 человек.

Корпуса МГТУ им. Баумана закроют на дезинфекцию. Возобновить работу всех корпусов планируется 26 октября.

Фото: Алексей Ерзин / wikipedia.org

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал факторы, которые негативно отражаются на выработке антител к коронавирусу: это постоянный стресс, злоупотребление алкоголем и возраст старше 70 лет.

Российские власти не планируют вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант, при котором президент России Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель, как это было весной, не рассматривается, сообщили накануне федеральные СМИ.

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. Ранее, в мае, он переболел коронавирусом.

Бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша заявил, что избыточная смертность на душу населения в России может стать самой высокой в Европе. По его словам, ежедневная статистика по коронавирусу не отражает реальное число жертв, а официальные данные «нужно умножать на три».

Фото mos.ru

В Русской православной церкви рассказали, что число вызовов священников к больным коронавирусом в столице в последний месяц растет, и людей готовы причащать круглосуточно.

США избавились от российских ИВЛ

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 40 792 599 человек, 1 124 918 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 274 797). На второй строчке — Индия (7 651 107), на третьей — Бразилия (5 273 954). Россия на четвертом месте (1 422 775), на пятом — Аргентина (1 018 999).



Больше всего смертей зафиксировано в США (221 076). За ними следуют Бразилия (154 837), Индия (115 914), Мексика (86 893) и Великобритания (44 057).



В Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) подтвердили появившуюся в СМИ информацию об утилизации 45 ИВЛ, доставленных в США из России весной этого года.

Зеленскому рассказали об исследовании украинской вакцины от COVID-19. Исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вирусной инфекции COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Сообщается, что вакцина создается на основе уникального подхода.

Фото cis.minsk.by

Минздрав Украины сообщил, что в стране за сутки было зафиксировано 6 719 новых случаев инфицирования, что является новым антирекордом. Еще Украина побила антирекорд по смертям за сутки от коронавируса — 141.



Власти Великобритании предупредили путешественников, что стоит все вещи сдавать в багаж и по возможности минимизировать ручную кладь, так как это ускорит посадку и высадку и сведет к минимуму риск передачи инфекции.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) спрогнозировала, что объем мировой торговли в стоимостном выражении будет на 79% меньше по итогам 2020 года, чем в 2019 году.



Маргарита Головатенко