Российские власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране

Российские власти не планируют вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Вариант, при котором президент России Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель, как это было весной, не рассматривается, сообщает РБК со ссылкой на источники.

realnoevremya.ru

По словам собеседника издания, глава государства прислушивается к мнению специалистов, которые единогласно говорят об отсутствии необходимости локдауна.



Вчера заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в республике не планируют вводить ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Также вчера в России зарегистрировали 15 982 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии это максимальный суточный прирост.

