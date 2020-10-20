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Российские власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране

11:53, 20.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Российские власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране
Фото: realnoevremya.ru

Российские власти не планируют вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Вариант, при котором президент России Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель, как это было весной, не рассматривается, сообщает РБК со ссылкой на источники.

realnoevremya.ru

По словам собеседника издания, глава государства прислушивается к мнению специалистов, которые единогласно говорят об отсутствии необходимости локдауна.

Вчера заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в республике не планируют вводить ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Также вчера в России зарегистрировали 15 982 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии это максимальный суточный прирост.

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