Депутат Госдумы от Татарстана рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов поделился ощущениями после прививки от коронавируса. Политик сообщил в своем Instagram, что спустя три недели не ощутил ни одного негативного симптома.

«Хожу на работу. Бываю в людных местах (только в маске!!!). Выступаю на ТВ. После второй прививки замерю антитела. Сообщу!» — написал Морозов.

Морозов посоветовал всем сделать прививку, как только появится возможность.



Напомним, что депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал прививку от коронавируса 6 октября.

