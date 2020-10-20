Депутат Госдумы от Татарстана рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса
Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов поделился ощущениями после прививки от коронавируса. Политик сообщил в своем Instagram, что спустя три недели не ощутил ни одного негативного симптома.
«Хожу на работу. Бываю в людных местах (только в маске!!!). Выступаю на ТВ. После второй прививки замерю антитела. Сообщу!» — написал Морозов.
Морозов посоветовал всем сделать прививку, как только появится возможность.
Напомним, что депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал прививку от коронавируса 6 октября.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым