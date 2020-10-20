В Татарстане подтвердились еще две смерти от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На сегодня в Татарстане зафиксированы уже 103 смертельных случая заболевания коронавирусом. В республике подтвердились еще две смерти, вызванные COVID-19.

В обоих случаях факт заражения коронавирусной инфекцией установили уже после смерти. COVID-19 нашли патологоанатомы, сообщает республиканский оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В инфекционное отделение попал мужчина 1943 года рождения. У него была диагностирована внебольничная двусторонняя вирусная пневмония.

Также умер мужчина 1955 года рождения, который попал в инфекционный госпиталь с внебольничной двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Его состояние осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая коронавируса. Всего в республике зарегистрированы 7 899 случаев COVID-19.



