Умер протоиерей Смирнов, известный своими громкими высказываниями — он болел COVID-19

Фото: wikipedia.org/ Alexander Karpov

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон (Шатов) (председатель Синодального отдела, — прим. ред.) в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) Василий Рулинский.

wikipedia.org

Смирнов заразился коронавирусом в мае, его госпитализировали.

Протоиерей Димитрий Смирнов стал широко известен благодаря своим скандальным высказываниям. В феврале он назвал женщин, состоящих в отношениях без официального брака, «бесплатными проститутками». По его словам, такие женщины становятся лишь «временной утехой» для мужчин. В марте он заявил, что девочкам не нужно школьное образование. Также Смирнов назвал современных русских мужчин «национальной трагедией», не забыв обвинить в этом женщин.

