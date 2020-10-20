Минздрав Татарстана сообщил подробности о географии смертей от COVID-19
В Минздраве Татарстана рассказали об условном делении республики на пять территориальных округов. Также в министерстве раскрыли, по сколько смертей от коронавируса приходится на каждый округ.
В соответствии с этим делением пациенты с подозрением на COVID-19 доставляются в различные больницы.
Число смертей от коронавирусной инфекции по округам распределилось следующим образом:
- Центральный — 49;
- Северо-восточный — 34;
- Юго-восточный — 10;
- Нижнекамский — 5;
- Закамский — 5.
По данным Минздрава, к Центральному округу относится в первую очередь Казань, к Северо-восточному — Набережные Челны. Юго-восточный — Альметьевск, Нижнекамский — Нижнекамск, Закамский — Чистополь.
Напомним, что сегодня подтвердились еще два смертельных случая от коронавируса. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Татарстане достигло 103 человек.
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