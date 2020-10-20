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Минздрав Татарстана сообщил подробности о географии смертей от COVID-19

17:41, 20.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав Татарстана сообщил подробности о географии смертей от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Минздраве Татарстана рассказали об условном делении республики на пять территориальных округов. Также в министерстве раскрыли, по сколько смертей от коронавируса приходится на каждый округ.

В соответствии с этим делением пациенты с подозрением на COVID-19 доставляются в различные больницы.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Число смертей от коронавирусной инфекции по округам распределилось следующим образом:

  • Центральный — 49;
  • Северо-восточный — 34;
  • Юго-восточный — 10;
  • Нижнекамский — 5;
  • Закамский — 5.

По данным Минздрава, к Центральному округу относится в первую очередь Казань, к Северо-восточному — Набережные Челны. Юго-восточный — Альметьевск, Нижнекамский — Нижнекамск, Закамский — Чистополь.

Напомним, что сегодня подтвердились еще два смертельных случая от коронавируса. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Татарстане достигло 103 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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