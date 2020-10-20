В Татарстане один из самых небольших темпов прироста заболеваемости коронавирусом

Татарстан по-прежнему остается в числе субъектов с наименьшим темпом прироста заболеваемости коронавирусом. Республика заняла третье место с показателем 0,5%.



За прошедшие сутки не зарезервировано прироста (0%) в Чукотском автономном округе, — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Показатель в 0,2% зафиксирован в Краснодарском крае и Чечне. Третье место с Татарстаном разделили Чувашия и Московская область.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Татарстане подтвердились 43 новых случая коронавируса. Всего на 20 октября в республике зарегистрировано 7 899 случаев COVID-19.



В России за последние сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса.

