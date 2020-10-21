В одном из ковид-госпиталей Набережных Челнов за две недели вылечили 173 пациентов

За две недели из инфекционного отделения горбольницы № 5 Набережных Челнов выписали 173 пациентов с коронавирусом.

За это время медики провели 1 412 компьютерных томографий, около 800 лабораторных исследований. Сейчас в инфекционном отделении работают 49 врачей и 129 медицинских сестер, врачебный и сестринский персонал приемно-диагностического отделения, отделения реанимации и лучевой диагностики, лаборатории, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

realnoevremya.ru

В этом ковид-госпитале лечение проходят пациенты разных возрастов. Самой возрастной пациенткой стала 95-летняя женщина, ее доставили в стационар с 25% процентами поражения легких. После проведенного курса лечения пациентку в хорошем состоянии выписали домой под наблюдение врачей поликлиники. Также на днях с улучшением были выписаны женщины в возрасте 92 и 82 лет с 50-процентным поражением легких.

Главный врач больницы Зуфер Насртдинов отметил, что сейчас в медучреждении работают сотрудники, которые уже имеют хороший практический опыт лечения пациентов с осложненными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией. В июне в больнице №5 пролечили более 1 500 пациентов, провели 6 600 КТ, более 12 000 ПЦР — исследований на COVID-19.

«На сегодня идет рост заболеваемости, возможности стационаров не беспредельны, поэтому просим не пренебрегать мерами профилактики, носить медицинские маски и придерживаться социальной дистанции. В период пандемии коронавируса люди пожилого возраста должны быть особенно защищены», — сказал Насртдинов.

С 16 октября в Набережных Челнах перепрофилировали госпиталь для ветеранов войн для приема больных коронавирусом. Медучреждение рассчитано на 100 коек.

