В общественном транспорте Казани снова выявили 35 пассажиров без масок

В Казани в общественном транспорте выявили 35 нарушителей масочного режима. Всего было проверено 358 автобусов, трамваев и троллейбусов.

В рейде принимали участие сотрудники Комитета по транспорту Казани, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, Управления Гостехнадзора РТ, контрольно-ревизорской службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок», контрольно-ревизорских служб и ИТР транспортных предприятий — в общей сложности 18 проверяющих групп. Проверка проходила на 30 остановках общественного транспорта.

kzn.ru

Во время рейда выявлено 35 пассажиров без маски. Из них 34 надели маску после замечания. Одного пассажира проверяющие высадили из салона. Проверяющие отметили, что масочный режим чаще всего нарушают студенты и мамы с маленькими детьми, которые не считают нужным надевать маску на ребенка.



Напомним, за последнюю неделю в Казани выявлено более 700 пассажиров — нарушителей масочного режима.

