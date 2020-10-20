В центре Гамалеи назвали факторы, которые негативно отражаются на выработке антител к коронавирусу
Постоянный стресс, злоупотребление алкоголем и возраст старше 70 оказывают негативное влияние на выработку антител к коронавирусу. Об этом сообщил ТАСС директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Менее активно из всех категорий антитела вырабатываются у пожилых людей и злоупотребляющих спиртными напитками.
«Регулярное употребление спиртного, особенно в период вакцинации, в эти три недели первых и три недели вторых, очень отрицательно влияет на количество вырабатываемых антител и на т-клеточный иммунитет», — рассказал Гинцбург. По его словам, наибольшее влияние оказывает этанол.
Он добавил, что плохо отражаются на выработке антител к COVID-19 цитостатические препараты и антибиотики.Общество
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