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В центре Гамалеи назвали факторы, которые негативно отражаются на выработке антител к коронавирусу

17:54, 20.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В центре Гамалеи назвали факторы, которые негативно отражаются на выработке антител к коронавирусу
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Постоянный стресс, злоупотребление алкоголем и возраст старше 70 оказывают негативное влияние на выработку антител к коронавирусу. Об этом сообщил ТАСС директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Менее активно из всех категорий антитела вырабатываются у пожилых людей и злоупотребляющих спиртными напитками.

«Регулярное употребление спиртного, особенно в период вакцинации, в эти три недели первых и три недели вторых, очень отрицательно влияет на количество вырабатываемых антител и на т-клеточный иммунитет», — рассказал Гинцбург. По его словам, наибольшее влияние оказывает этанол.

Фото: realnoevremya.ru

Он добавил, что плохо отражаются на выработке антител к COVID-19 цитостатические препараты и антибиотики.

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