Главное о коронавирусе на 13 октября: продление выплат врачам, смерть от повторного заражения COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Более тысячи нарушителей



За последние сутки в Татарстане подтвердились 34 новых случая коронавируса, из них один — завозной, остальные — контактные. Пять человек госпитализированы, 29 лечатся дома.



Всего на 13 октября в Татарстане зарегистрировано 7 618 случаев COVID-19.



Выздоровел за весь период 6 421 человек, в том числе 40 за минувшие сутки. Умерли 88 человек.

КАМАЗ подвел итоги работы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. За апрель — июль на заводе было пошито 13 982 защитных костюма и 97 530 масок. На предприятии закупили и раздали средства индивидуальной защиты и дезинфекции на сумму более 70,1 млн рублей. На удаленную работу с 27 марта по 20 сентября перешли 3 500 сотрудников.

Студенты КГМУ частично переходят на дистанционное обучение. Для обеспечения максимальной социальной дистанции лекции будут проводиться «с использованием телекоммуникационных технологий дистанционного обучения.

Ковид-пациент 7-й горбольницы в Казани Ляля Азизова рассказала, как она переживает болезнь и проходит лечение. По ее словам, она заново учится ходить и дышать.

В Минздраве Татарстана не стали комментировать информацию о смерти директора школы №2 Елены Егоровой в Васильево. Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о смерти директрисы школы в поселке Васильево. По неподтвержденным данным, она болела COVID-19.

В Татарстане продлили финансирование выплат врачам, борющимся с COVID-19, до 30 сентября.

За последние сутки в Поволжье впервые с начала пандемии выявили более 1,5 тыс. случаев коронавируса. Наименьшие показатели прироста заболевших коронавирусом в ПФО зафиксированы в Татарстане и Чувашии (35 случаев), наибольшие — в Нижегородской области (271 случай).

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала жалобы жителей на участников Казанского марафона без масок. По ее словам, организаторами было сделано все необходимое, но все зависит все-таки от самого человека: «Если посчитал нужным снять маску, то это его решение, и в дальнейшем, может быть, на больничной койке он этот факт вспомнит».

Фото: Ринат Назметдинов

Замглавы Минздрава РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил о серьезном росте количества обращений татарстанцев к врачам в этом году.

За последнюю неделю в Казани выявили 1,3 тысячи пассажиров общественного транспорта, которые нарушили масочный режим. Большинство из них надело средства защиты на месте, некоторых высадили из транспорта.

Коронавирус на поверхности



За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 550 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 326 178 человек, а выздоровевших — до 1 031 785 человек.



Зафиксировано 244 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 22 966 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 51,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 172 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 271,1 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Комиссия должна оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучать механизмы возникновения новых заболеваний, мониторить распространение и состояние коллективного иммунитета.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обвинения западных стран в отношении российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» часто оказываются противоречащими друг другу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает возможным избежать полного локдауна из-за коронавируса. По его словам, сформированная этой весной система против коронавируса сейчас показывает свою эффективность.

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания, но выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах.

Фото: Ринат Назметдинов

Число новых случаев коронавируса в России, вероятно, уменьшится и достигнет летних показателей к февралю-марту 2021 года. Такие сроки назвал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга «Ромир» «Российские потребители — новая реальность».

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность заражения коронавирусом от кошек и собак. По его словам, достоверных сведений о возможности передачи инфекции от домашних питомцев к человеку пока нет. Единичные сообщения в прессе о подобных случаях врач назвал «непроверенными и недоказанными».

Сомнение в идее коллективного иммунитета



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 37 808 273 человек, 1 080 790 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 804 336). На второй строчке — Индия (7 175 880), на третьей — Бразилия (5 103 408). Россия на четвертом месте (1 305 093), на пятом — Колумбия (919 084).



Больше всего смертей зафиксировано в США (215 086). За ними следуют Бразилия (150 689), Индия (109 856), Мексика (83 945) и Великобритания (42 965 ).



Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни у участника исследования.

В Нидерландах умер первый в мире человек после повторного заражения COVID. Женщине было 89 лет, она также была больна редкой формой лимфомы. Первоначальное лечение от коронавируса заняло пять дней, но через два месяца у нее вновь диагностировали COVID-19.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказал мнение о том, что идея о достижении коллективного иммунитета к COVID-19, основанная на беспрепятственном распространении коронавируса противоречит этике и научному подходу.

Фото: aa.com.tr

Ученые из Индийского технологического института пришли к выводу, что вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.

По данным специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, коронавирусная инфекция может жить на поверхности денежных купюр, металлических поручней и мобильных телефонов в течение месяца.

Маргарита Головатенко