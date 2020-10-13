Главное о коронавирусе на 13 октября: продление выплат врачам, смерть от повторного заражения COVID-19
Более тысячи нарушителей
За последние сутки в Татарстане подтвердились 34 новых случая коронавируса, из них один — завозной, остальные — контактные. Пять человек госпитализированы, 29 лечатся дома.
Всего на 13 октября в Татарстане зарегистрировано 7 618 случаев COVID-19.
Выздоровел за весь период 6 421 человек, в том числе 40 за минувшие сутки. Умерли 88 человек.
- КАМАЗ подвел итоги работы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. За апрель — июль на заводе было пошито 13 982 защитных костюма и 97 530 масок. На предприятии закупили и раздали средства индивидуальной защиты и дезинфекции на сумму более 70,1 млн рублей. На удаленную работу с 27 марта по 20 сентября перешли 3 500 сотрудников.
- Студенты КГМУ частично переходят на дистанционное обучение. Для обеспечения максимальной социальной дистанции лекции будут проводиться «с использованием телекоммуникационных технологий дистанционного обучения.
- Ковид-пациент 7-й горбольницы в Казани Ляля Азизова рассказала, как она переживает болезнь и проходит лечение. По ее словам, она заново учится ходить и дышать.
- В Минздраве Татарстана не стали комментировать информацию о смерти директора школы №2 Елены Егоровой в Васильево. Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о смерти директрисы школы в поселке Васильево. По неподтвержденным данным, она болела COVID-19.
- В Татарстане продлили финансирование выплат врачам, борющимся с COVID-19, до 30 сентября.
- За последние сутки в Поволжье впервые с начала пандемии выявили более 1,5 тыс. случаев коронавируса. Наименьшие показатели прироста заболевших коронавирусом в ПФО зафиксированы в Татарстане и Чувашии (35 случаев), наибольшие — в Нижегородской области (271 случай).
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала жалобы жителей на участников Казанского марафона без масок. По ее словам, организаторами было сделано все необходимое, но все зависит все-таки от самого человека: «Если посчитал нужным снять маску, то это его решение, и в дальнейшем, может быть, на больничной койке он этот факт вспомнит».
- Замглавы Минздрава РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил о серьезном росте количества обращений татарстанцев к врачам в этом году.
- За последнюю неделю в Казани выявили 1,3 тысячи пассажиров общественного транспорта, которые нарушили масочный режим. Большинство из них надело средства защиты на месте, некоторых высадили из транспорта.
Коронавирус на поверхности
За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 550 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 326 178 человек, а выздоровевших — до 1 031 785 человек.
Зафиксировано 244 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 22 966 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 51,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 172 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 271,1 тыс. человек.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Комиссия должна оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучать механизмы возникновения новых заболеваний, мониторить распространение и состояние коллективного иммунитета.
- Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обвинения западных стран в отношении российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» часто оказываются противоречащими друг другу.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает возможным избежать полного локдауна из-за коронавируса. По его словам, сформированная этой весной система против коронавируса сейчас показывает свою эффективность.
- Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания, но выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах.
- Число новых случаев коронавируса в России, вероятно, уменьшится и достигнет летних показателей к февралю-марту 2021 года. Такие сроки назвал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
- Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга «Ромир» «Российские потребители — новая реальность».
- Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность заражения коронавирусом от кошек и собак. По его словам, достоверных сведений о возможности передачи инфекции от домашних питомцев к человеку пока нет. Единичные сообщения в прессе о подобных случаях врач назвал «непроверенными и недоказанными».
Сомнение в идее коллективного иммунитета
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 37 808 273 человек, 1 080 790 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 804 336). На второй строчке — Индия (7 175 880), на третьей — Бразилия (5 103 408). Россия на четвертом месте (1 305 093), на пятом — Колумбия (919 084).
Больше всего смертей зафиксировано в США (215 086). За ними следуют Бразилия (150 689), Индия (109 856), Мексика (83 945) и Великобритания (42 965 ).
- Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни у участника исследования.
- В Нидерландах умер первый в мире человек после повторного заражения COVID. Женщине было 89 лет, она также была больна редкой формой лимфомы. Первоначальное лечение от коронавируса заняло пять дней, но через два месяца у нее вновь диагностировали COVID-19.
- Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказал мнение о том, что идея о достижении коллективного иммунитета к COVID-19, основанная на беспрепятственном распространении коронавируса противоречит этике и научному подходу.
- Ученые из Индийского технологического института пришли к выводу, что вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.
- По данным специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, коронавирусная инфекция может жить на поверхности денежных купюр, металлических поручней и мобильных телефонов в течение месяца.
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