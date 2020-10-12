В Поволжье впервые с начала пандемии зафиксировано более 1,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в Поволжье впервые с начала пандемии выявили более 1,5 тыс. случаев коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Наименьшие показатели прироста заболевших коронавирусом в ПФО зафиксированы в Татарстане и Чувашии (35 случаев), наибольшие — в Нижегородской области (271 случай).

Фото: Илья Репин

В семи регионах Поволжья за последние сутки выявлено более 100 случаев COVID-19. В частности, в Ульяновской области — 164, в Оренбургской — 147, в Саратовской — 141, в Пензенской — 133, в Самарской — 129, в Удмуртии — 108, в Пермском крае — 104.

В России второй день подряд выявляют более 13 тыс. новых случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировано 13 592 человека в вирусом. Общее число заболевших в России достигло 1 312 310 человек.

