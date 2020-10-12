В Татарстане продлили финансирование выплат врачам, борющимся с COVID-19
Кабмин Татарстана продлил финансирование выплат врачам, лечащим пациентов с новой коронавирусной инфекцией, до сентября. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.
Согласно документу, порядок финансового обеспечения расходных обязательств республики действует в апреле — сентябре 2020 года. До 30 сентября продлевается порядок предоставления субсидий частным медорганизациям, которые работают с пациентами, больными COVID-19.
Ранее правительство РФ выделило из резервных фондов 11,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, лечащим пациентов с коронавирусом. Татарстану на эти цели выделили 191,9 млн рублей дополнительно.
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