В Татарстане продлили финансирование выплат врачам, борющимся с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Кабмин Татарстана продлил финансирование выплат врачам, лечащим пациентов с новой коронавирусной инфекцией, до сентября. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Согласно документу, порядок финансового обеспечения расходных обязательств республики действует в апреле — сентябре 2020 года. До 30 сентября продлевается порядок предоставления субсидий частным медорганизациям, которые работают с пациентами, больными COVID-19.

realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Ранее правительство РФ выделило из резервных фондов 11,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, лечащим пациентов с коронавирусом. Татарстану на эти цели выделили 191,9 млн рублей дополнительно.

