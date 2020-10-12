Авдонина о снятии масок спортсменами на Казанском марафоне: «Может, на больничной койке они этот факт вспомнят»

Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала жалобы жителей на участников Казанского марафона без масок. по ее словам, мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых требований в том объеме, «в котором это было возможно»:

«Организаторами было сделано все необходимое, маски раздавались, всем посетителям и участникам проведена термометрия, была разметка. Да, были случаи снятия масок после того, как был пройден контроль. Волонтеры делали замечание в части того, чтобы люди надевали маски. Но все зависит все-таки от самого человека: если посчитал нужным снять маску, то это его решение и в дальнейшем, может быть, на больничной койке он этот факт вспомнит».

Фото: Ринат Назметдинов

Авдонина отметила, что решения по поводу неодетых масок выносит полиция.

Подробнее о прошедшем марафоне — в материале «Реального времени».