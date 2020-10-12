В общественном транспорте Казани за неделю выявили 1,3 тыс. нарушителей масочного режима

Фото: Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За последнюю неделю в Казани выявили 1,3 тыс. пассажиров общественного транспорта, которые нарушили масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

В автобусах, трамваях и троллейбусах выявили 667 пассажиров без маски. 19 их них высадили, остальные надели средство защиты на месте.

В метро масочный режим нарушили 640 жителей Казани. Одного из них вывели со станции, остальные надели маски на месте.

Фото: kzn.ru

По данным на 7 октября, в общественном транспорте Казани выявили 551 пассажира без маски. Лидерами среди нарушителей признали студентов.

